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31.10.2018 13:20
Рубрика: Общество

Первый после аварии ракеты Союз запуск к МКС запланирован на 16 ноября

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Первый после аварии 11 октября запуск ракеты "Союз-ФГ" запланирован на 16 ноября: это будет старт грузового корабля "Прогресс МС-10" к Международной космической станции.

Эту информацию, которая пришла по неофициальным источникам, подтвердил сегодня исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "До старта следующего экипажа МКС должно пройти три беспилотных запуска. Один беспилотный запуск уже прошел с космодрома Плесецк (25 октября на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны РФ). Один запуск будет с космодрома Куру, а следующий запуск - грузового корабля "Прогресс", который должен был стартовать 30 октября, но из-за дополнительных исследований, которые потребовалось провести с ракетой-носителем, и регламентных работ запуск перенесли на 16 ноября", - цитирует ТАСС слова Крикалева на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Фото: пресс-служба ЦВО
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По словам Сергея Крикалева, причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Один из боковых блоков первой ступени носителя не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

Завтра глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов официально озвучит выводы, касающиеся причин нештатной работы ракеты-носителя. Кстати, не исключено, одной из рекомендаций госкомиссии может стать введение видеоконтроля за сборкой ракет-носителей. Это помогло бы установить момент, когда именно была допущена роковая ошибка.

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.

Общество Космос Авария космического корабля "Союз МС-10"
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