"Площадь России" появится в южнокорейском Пхохане

В южнокорейском портовом городе Пхохан, что на юго-востоке страны, появится "Площадь России". Открытие состоится 7 ноября в районе известного городского пляжа Ёнильдэ. Об этом сообщили в мэрии города.

Открытие "Площади России" приурочено к началу 1-го Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества, который пройдет в Пхохане 7-9 ноября. Чтобы создать во время презентации новой площади "русскую атмосферу" мэрия Пхохана построит макет Государственного исторического музея, а также поставит палатки с российской едой. В прилегающих районах будет подготовлено праздничное освещение, что создаст соответствующее настроение.

"Через это мы намерены предоставить жителям и гостям нашего города шанс познакомиться с Россией, узнать ее культуру. Мы планируем также провести еще ряд мероприятий в ноябре, связанных с Россией", - заявил мэр Пхохана Ли Кан Док. Градоначальник пояснил, что ноябрь объявлен в Пхохане "месяцем России". Помимо форума в городе в ноябре пройдут выступления артистов балета, хора из РФ, а также серия концертов российской музыки.