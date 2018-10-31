Теперь за нарушения при организации митингов придется заплатить до ста тысяч рублей. Соответствующий закон подписал глава государства.

В Кодекс об административных нарушениях вводится новая статья, предусматривающая ответственность за неинформирование граждан и властей об отказе в проведении такого мероприятия или за несвоевременное сообщение таких данных. Также штраф придется заплатить, если в уведомлении нет цели организации митинга.

Если те, кто решил провести митинг, передумали, то сообщить об этом гражданам и властям необходимо заранее - не позднее чем за день.

Суммы штрафа такие: для граждан - 5-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-30 тысяч рублей, для юрлиц - 20-100 тысяч рублей.