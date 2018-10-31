На Марсе обнаружили "производство" ракетного топлива

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) установили, что на Марсе вырабатывается огромное количество таких же химических соединений, которые на Земле используются для производства удобрений и ракетного топлива.

Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters, а кратко ее описывает издание Science. Речь идет о так называемых перхлоратах - солях или эфирах хлорной кислоты. Эти химические соединения содержатся в марсианском грунте.

Результаты были получены экспериментальным путем. Команда во главе с Элиен Ван в лабораторных условиях воссоздала атмосферу Красной планеты. Она состоит из 95 процентов углекислого газа, двух процентов азота, двух процентов аргона и одного процента кислорода.

Газовую смесь поместили в специальную камеру, установив в ней "марсианскую" температуру и давление. Затем на газ воздействовали особым типом электростатического разряда. Атмосфера постепенно разрушалась, образуя большое количество перхлоратов.

По мнению ученых, созданный ими механизм дублирует уникальные для Марса условия. В частности, они типичны для так называемых "пылевых дьяволов" - вихрей, возникающих у поверхности.

Под воздействием создаваемых ими электрических полей появляются перхлораты, причем их концентрация в грунте может быть очень значительной.

Исследователи считают, что эти химические соединения в перспективе могут быть использованы колонистами для производства ракетного топлива непосредственно на Марсе.