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31.10.2018 17:43
Рубрика: Общество

На Марсе обнаружили "производство" ракетного топлива

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Arizona/JPL-CALTECH/NASA Фото: University of Arizona/JPL-CALTECH/NASA
Фото: University of Arizona/JPL-CALTECH/NASA

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) установили, что на Марсе вырабатывается огромное количество таких же химических соединений, которые на Земле используются для производства удобрений и ракетного топлива.

Фото: РИА Новости
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Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters, а кратко ее описывает издание Science. Речь идет о так называемых перхлоратах - солях или эфирах хлорной кислоты. Эти химические соединения содержатся в марсианском грунте.

Результаты были получены экспериментальным путем. Команда во главе с Элиен Ван в лабораторных условиях воссоздала атмосферу Красной планеты. Она состоит из 95 процентов углекислого газа, двух процентов азота, двух процентов аргона и одного процента кислорода.

Газовую смесь поместили в специальную камеру, установив в ней "марсианскую" температуру и давление. Затем на газ воздействовали особым типом электростатического разряда. Атмосфера постепенно разрушалась, образуя большое количество перхлоратов.

По мнению ученых, созданный ими механизм дублирует уникальные для Марса условия. В частности, они типичны для так называемых "пылевых дьяволов" - вихрей, возникающих у поверхности.

Под воздействием создаваемых ими электрических полей появляются перхлораты, причем их концентрация в грунте может быть очень значительной.

Исследователи считают, что эти химические соединения в перспективе могут быть использованы колонистами для производства ракетного топлива непосредственно на Марсе.

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