Автолюбителей попросили "переобуться"

Московских автолюбителей призвали как можно скорее поменять резину. В Центре организации дорожного движения объяснили: сейчас самое время записаться в шиномонтаж и избежать серьезных очередей.

Сегодня ожидается самый морозный день на этой неделе. В Гидрометцентре сообщили, что температура в среду будет колебаться между отметками 0 и плюс 2. По ночам уже наблюдается устойчивый "минус", на днях поздним вечером был даже 4-градусный мороз. Коммунальщики в первый раз в этом сезоне выборочно посыпали дороги реагентами. В основном прошлись по мостам, эстакадам и другим дорожным сооружениям. Тем не менее в ЦОДД рекомендовали по утрам все же не выезжать на летней резине, а подождать более благоприятных дней для визита в сервис.

Судя по всему, многие вняли совету и пересели на автобусы и метро. В итоге на дорогах даже в пиковые часы было не больше 7 баллов, и "День жестянщика" пока не состоялся. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГИБДД столицы, в понедельник (это первый морозный день на неделе) произошло 493 мелких аварии, тогда как на прошлой неделе в обычные будни - более 500. А вот по вторнику статистика еще "подбивается". Между тем очевидцы сообщали, что с утра гололедица создала проблемы на улице Академика Варги. В соцсети попали фото автобусов, буксовавших на льду в полутора километрах от метро "Теплый Стан". Аварии не случилось, но людям пришлось идти до подземки пешком. Впрочем, никаких существенных сбоев в работе общественного транспорта зафиксировано не было. А вот с личным... На одной из улиц Красногорска вчера "завертело" Volkswagen Polo: машина съехала с дороги в кювет. Данных о пострадавших пока не поступало. В самой Москве в ночь на вторник три аварии с участием семи машин произошло на МКАД в районе Новодачного шоссе. А на Варшавке примерно в то же время в районе метро "Аннино" столкнулись пять автомобилей. По свидетельству очевидцев, некоторые из них были на летней резине.

Как показала минувшая ночь,езда на "непереобутой" машине в такую погоду крайне опасна. Машины заносит на подмерзших лужах. Кроме того, резина дубинеет и плохо тормозит.

Погода вскоре даст московским автолюбителям шанс спокойно доехать до шиномонтажа. Теплеть начнет ближе к выходным, до понедельника нас ожидает днем в районе 6 градусов тепла. Возможны даже временные оттепели до плюс 11, но такая температура продержится хорошо если пару часов в течение дня. А вот ночи постепенно становятся все холоднее, синоптики уже два дня наблюдают устойчивый "минус" после заката. Самое время "переобуваться". Заодно аналитики ЦОДД советуют проверить заряд аккумулятора и при необходимости заменить его.

Кстати

Записаться во многие шиномонтажи Москвы "на сегодня" уже невозможно - ждать придется несколько дней, а то и неделю. При этом вскоре нагрузка на сервисы станет еще выше, так что затягивать с "переобувкой" действительно не стоит. Если времени ждать своей очереди нет, единственный выход - обратиться в мелкие мастерские, где нет такого наплыва клиентов. "Переобуть" и отбалансировать четыре колеса стоит как и в обычные дни 1,5-3 тысячи рублей, для внедорожников расценки выше. Ажиотажный спрос роста цен не вызвал.