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31.10.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа

Текст: Владимир Федосенко
Замоскворецкий районный суд Москвы, по ходатайству судебных приставов, снял арест с денежных средств бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки.

В оглашенном судьей Ларисой Семеновой постановлении записано буквально следующее: "Удовлетворить заявление Федеральной службы судебных приставов (ФССП), разблокировать денежные средства, находящиеся на расчетном счете Улюкаева в ПАО "Сбербанк".

Для чего приставам понадобилось обращаться в суд с такой просьбой? В первую очередь для того, чтобы Улюкаев лично оплатил штраф в 130 миллионов рублей, назначенный судом при вынесении ему приговора. По словам прокурора Павла Филипчука, на одном из арестованных банковских счетов экс-министра лежит около 240 миллионов рублей, которых достаточно для погашения суммы штрафа, назначенного судом.

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При этом сегодняшнее решение суда было поддержано как представителем ФССП, так и защитой Улюкаева и самим осужденным экс-чиновником.

Напомним, имущество бывшего министра было арестовано двумя решениями суда: в ноябре 2016 года и в январе 2017 года. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа должен быть сохранен арест на имущество: земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава.
Суд первой инстанции в приговоре Улюкаеву указал, что арест на имущество будет наложен до момента оплаты штрафа в размере 130 миллионов рублей, который пока оплачен не был.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина и осудил по ч. 6 ст. 290 УК РФ к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Экс-чиновник отбывает наказание в исправительной колонии №1 под Тверью.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело Алексея Улюкаева
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