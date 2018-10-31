Новости

В Москве пенсионерам подняли прожиточный минимум 16:20
В Минске стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 16:13
Завершилась реконструкция парка 850-летия Москвы 16:08
Путин приедет на Всемирный русский народный собор 16:06
Россия заняла 31 строчку в новом рейтинге Doing Business-2019 16:02
На Ямале участковый осужден за смерть задержанного от переохлаждения 16:01
Владимир Путин встретится с немецкими бизнесменами 16:01
Nissan озвучил комплектации нового X-Trail для России 16:00
СК проверит связь подорвавшего здание ФСБ с запрещенными организациями 15:53
В Роспотребнадзоре рассказали, какую "незамерзайку" не стоит покупать 15:50
В Оренбуржье шестерых военных и полицейского осудили за мошенничество 15:47
Телеканалы начали маркировать аналоговый эфир буквой "А" 15:45
Актриса описала, как именно ее домогался 67-летний "капитан Барбосса" 15:42
Австрия отказалась подписывать Всемирный пакт о миграции 15:40
Касаткина проиграла на "Элит Трофи" в Китае 15:35
Минобороны: Боевики планируют провокацию с хлором в провинции Алеппо 15:23
Детский омбудсмен Архангельска проведет свое расследование взрыва 15:20
ФИФА обсудит с Катаром увеличение числа участников ЧМ-2022 15:15
В Курске суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика 15:09
Все на виду: новинки Golden Bridge Titane DLC часового дома Corum 15:08
Поправки в федеральный бюджет на 2018-2020 годы внесены в Госдуму 14:56
В Индии открыли самую высокую в мире статую 14:48
Сергей Кириенко рассказал о рекорде на конкурсе президентских грантов 14:43
Пропавший в Ленобласти подросток найден мертвым 14:41
Минфин не полностью разместил выпуск "коротких" ОФЗ на 15 млрд рублей 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курске суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика

Текст: Елена Шулепова (Курск)

Следователи СУ СКР по Курской области предъявили обвинение в убийстве малолетнего жителю Железногорска. В свою очередь суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

На кадрах оперативного видео, распространенного СКР, 39-летний Виталий Пащевский признается в убийстве ребенка и рассказывает, где и как спрятал тело мальчика.

Пропавший в Ленобласти подросток найден мертвым

Напомним, трагедия произошла 23 октября. В тот день 7-летний мальчик не вернулся домой из школы. В его поисках были задействованы около 300 человек - полиция, Росгваридия, волонтеры. Тело ребенка обнаружили через неделю.

По версии следствия, мужчина, проживающий в том же подъезде, где и семья мальчика, встретил школьника в лифте. Он обманом заманил его к себе в квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера. Потом, надеясь скрыть следы, убил ребенка, а его тело вывез в спортивной сумке в село Трояново.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. С ним проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Песков рассказал о защите российских компаний от санкций
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии