В Курске суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика

Следователи СУ СКР по Курской области предъявили обвинение в убийстве малолетнего жителю Железногорска. В свою очередь суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

На кадрах оперативного видео, распространенного СКР, 39-летний Виталий Пащевский признается в убийстве ребенка и рассказывает, где и как спрятал тело мальчика.

Напомним, трагедия произошла 23 октября. В тот день 7-летний мальчик не вернулся домой из школы. В его поисках были задействованы около 300 человек - полиция, Росгваридия, волонтеры. Тело ребенка обнаружили через неделю.

По версии следствия, мужчина, проживающий в том же подъезде, где и семья мальчика, встретил школьника в лифте. Он обманом заманил его к себе в квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера. Потом, надеясь скрыть следы, убил ребенка, а его тело вывез в спортивной сумке в село Трояново.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. С ним проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.