В Кирове представили "умную технику" для инклюзивного образования

В Кирове на форуме по инклюзивному образованию представлены новейшие разработки для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В холле Вятского госуниверситета большой интерес участников форума вызвали различные технические приспособления, которые помогают людям с инвалидностью обучаться наравне с "обычными" студентами и школьниками. Так, одна из компаний представила аппаратуру для комплексного оснащения образовательного учреждения, где проходят обучение люди с ОВЗ, начиная с адаптации самого здания - мнемосхем, информационных тактильных табличек, плитки, - и заканчивая сложным оборудованием для инвалидов по зрению и слуху.

Так, специальный дисплей позволяет отображать информацию, находящуюся на экране, посредством строки брайля, по которой незрячий человек может читать книгу. Видеоувеличители позволяют доводить информацию до доступного для слабовидящих размера, а FM-системы для слабослышащих делают для них доступным обычные звуки.

- Передатчик находится у преподавателя, - объясняет представитель компании Дмитрий Выгонов, - к нему подключается петличный микрофон, и сигнал с передатчика идет на приемник у слабослышащего. Таким образом происходит синхронизация его устройства, будь то капиллярный инплант или слуховой аппарат, с передатчиком учителя. Мы можем ученика посадить хоть на заднюю парту, и он услышит учителя наравне с другими студентами или школьниками в аудитории. А поскольку аппаратура мобильная, ее можно брать с собой на различные мероприятия - в музей или на выставки.

Еще одна компания представила на форуме видеоувеличители для инвалидов по зрению с возможностью озвучивания речи - своего рода читающие машины. А специальные эргономичные клавиатуры с большими клавишами делают более комфортной работу на компьютере для инвалидов с ДЦП. Как рассказал представитель компании Александр Маринин, еще одна разработка - экран для слабовидящих - позволяет озвучивать текст, который человек набирает на клавиатуре.

Особое внимание было приковано к необычной инвалидной электроколяске, возможности которой тут же, в холле университета, продемонстрировал конструктор из Чебоксар Олег Борисов. Правда, себя он охарактеризовал не как конструктора, а как "поставщика идей". Одной из них стало предложение сделать электроколяску для инвалидов более доступной по цене. Сейчас она начинается на подобные изделия от 60 тысяч рублей, что далеко не всем инвалидам по карману. Задача была снизить стоимость примерно вдвое.

- Инвалиды, - говорит Олег Борисов, - это не та группа населения, на которой можно наживаться. Я ранее уже занимался электровелосипедами и понял, что цену такого устройства для инвалидов можно значительно снизить за счет конструкции.

Для этого один инвалид передал ему обычную механическую коляску для переделки, что и было сделано при поддержке Чебоксарского элетромеханического колледжа, где ранее учился Олег Борисов. После доработки хозяина теперь уже электроколяску отправили на улицу на "полевые испытания", которые она с успехом выдержала. "Водителю" очень понравилось, что он практически без проблем может перемещаться по городу на расстояние до семи километров.

Пока устройство требует доработки, но в перспективе Олег планирует модернизировать проект, чтобы коляску можно было делать под запросы конкретного человека. При этом при поточном производстве цена может быть снижена примерно до 20 тысяч рублей.