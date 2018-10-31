В Татарстане арестовали предполагаемых участников "ИГ"

Суд Набережных Челнов постановил взять под стражу четырех из 18 задержанных накануне предполагаемых участников татарстанского подразделения "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации).

По сведениям ТАСС, двоим подозреваемым избрана мера пресечения на два месяца, до 29 декабря 2018 года, еще двоим - на 1 месяц и 20 дней.

Напомним, в ходе спецоперации силовых структур в Набережных Челнах были задержаны 18 человек, причастных, по оперативным данным, к деятельности ячейки "ИГ" в Татарстане.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, подозреваемые готовили несколько террористических актов на территории РФ, после которых намеревались пополнить ряды бандформирований в Сирии.

В Челнах участники группы вербовали новых сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали поражающие средства.

При обысках в местах проживания подозреваемых правоохранители обнаружили атрибутику и литературу террористической организации, огнестрельное оружие и боеприпасы.