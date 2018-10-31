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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе начался суд по делу о вымогательстве акций угольного разреза

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Центральный районный суд Кемерова начал рассматривать по существу уголовное дело о вымогательстве акций угледобывающего предприятия "Разрез "Инской".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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На скамье подсудимых оказались восемь человек, включая высокопоставленных чиновников и бывших руководителей следственных органов Кузбасса.

Представители прокуратуры огласили обвинительное заключение бывшим заместителям губернатора Алексею Иванову и Александру Данильченко, экс-начальнику департамента  обладминистрации Елене Троицкой, бизнесмену Александру Щукину и его юристу и доверенному лицу Геннадию Вернигору, а также бывшему руководителю регионального следственного управления СК РФ Сергею Калинкину и его экс-подчиненным Сергею Крюкову и Артемию Шевелеву. Последним, помимо вымогательства, инкриминируется еще и превышение должностных полномочий. А Калинкин обвиняется также в получении от Щукина двух автомобилей BMW X5 в качестве взяток "за общее покровительство по службе".

По версии следствия, Калинкин сам предложил Щукину передать ему иномарки, и тот не отказался. В ответ главный следователь (в том числе через своих подчиненных в Новокузнецке, не подозревающих о преступных намерениях шефа), использовал должностные полномочия и авторитет для решения проблемных вопросов, связанных с коммерческой деятельностью Щукина и подконтрольных ему структур. И вопросы начали решаться. В частности, путем организации уголовного преследования руководителей ряда компаний.

Первый автомобиль стоимостью 4,2 миллиона рублей был передан Калинкину в апреле 2012-го, а в июне - переоформлен по договору продажи на мать его гражданской супруги. Второй - оснащенный по последнему слову BMW X5 2014 года выпуска стоимостью более 6,5 миллиона рублей Калинкин получил в октябре 2014-го - и тоже оформил на тещу. Оставаясь, впрочем, фактическим владельцем иномарки вплоть до своего ареста осенью 2016-го.

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А 51 процент акций компании "Разрез "Инской" их собственника Антона Цыганкова понудили отдать под угрозой ареста летом 2016 года вместе с правом на имущество угледобывающего предприятия. Как уточнили в суде представители гособвинения, акций было 513 штук общим номиналом 256500 рублей, а балансовая стоимость имущества на 12 июня 2016-го превышала два миллиарда рублей. Областные чиновники, выступающие сегодня в качестве обвиняемых, как считает следствие, принимали в акте вымогательства в интересах Щукина самое непосредственное участие. Все они входили в так называемую "антикризисную" комиссию. Ее создали по распоряжению тогдашнего губернатора области Амана Тулеева после того, как оставленные без получки рабочие "Инского" отказались выходить на смену. На тот момент уже было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Все обвиняемые, кроме Калинкина, переведенного из новосибирского СИЗО в Кемерово, находятся под домашним арестом. Вину, и то частично, признал лишь Александр Щукин, не уточнив, правда, в чем именно его вина состоит.

Рассмотрение дела продолжится 7 ноября, и до конца года суд проведет еще несколько заседаний. Последнее намечено на 25 декабря.

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