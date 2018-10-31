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31.10.2018 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детский омбудсмен Архангельска поможет расследовать взрыв в здании ФСБ

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова будет сотрудничать со следственными органами по делу о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.

Фото: Василина Мамонова
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний студент

Как установил СК, СВУ принес 17-летний юноша. В 8.52 подросток пришел в здание с сумкой. Его запечатлела видеокамера, установленная в тамбуре - помещении между входной дверью и кабинкой для досмотра посетителей. Подросток достал самодельное взрывное устройство, которое сработало у него в руках. От смертельных ранений он скончался.

Взрыв был небольшой мощности. Пострадавшие - трое сотрудников управления - получили легкие травмы в виде контузии, повреждения барабанной перепонки и руки.

В СК квалифицировали произошедшее как теракт. Уголовное дело также возбуждено по статье "незаконное ношение боеприпасов". Расследование передано в центральный аппарат СК.

Личность погибшего установлена - это учащийся Архангельского политехнического колледжа. Он проживал в поселке на окраине столицы Поморья вместе с мамой. За 15 минут до трагедии подросток оставил в интернете сообщение о намерении совершить взрыв в здании РУФСБ в Архангельске. По словам Ольги Смирновой, аппарат омбудсмена будет выяснять, из какой семьи молодой человек, как он воспитывался и какое у него было окружение, передает ТАСС.

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