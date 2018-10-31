СК назвал терактом взрыв в здании ФСБ в Архангельске

В Архангельске по факту взрыва в здании местного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов", сообщает Следственный комитет России.

Расследование ведет отдел по особо важным делам следственного управления СКР по Архангельской области и НАО. По данным следствия, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель, он погиб при срабатывании бомбы. Его личность установлена.

На месте работают следователи и руководство регионального СУСК, криминалисты, сотрудники других правоохранительных органов. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Напомним, сегодня в здании по Троицкому проспекту, 54, где расположено РУФСБ по Архангельской области, сработало неустановленное взрывное устройство. Взрыв прогремел между дверями. Погиб один человек. Известно, что он не является работником регионального управления ФСБ. Трое сотрудников ведомства получили осколочные ранения, сейчас они госпитализированы.