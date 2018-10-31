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31.10.2018 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал терактом взрыв в здании ФСБ в Архангельске

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске по факту взрыва в здании местного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов", сообщает Следственный комитет России.

Фото: Василина Мамонова
При взрыве в Архангельске пострадали три сотрудника ФСБ

Расследование ведет отдел по особо важным делам следственного управления СКР по Архангельской области и НАО. По данным следствия, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель, он погиб при срабатывании бомбы. Его личность установлена.

На месте работают следователи и руководство регионального СУСК, криминалисты, сотрудники других правоохранительных органов. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Напомним, сегодня в здании по Троицкому проспекту, 54, где расположено РУФСБ по Архангельской области, сработало неустановленное взрывное устройство. Взрыв прогремел между дверями. Погиб один человек. Известно, что он не является работником регионального управления ФСБ. Трое сотрудников ведомства получили осколочные ранения, сейчас они госпитализированы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Теракты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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