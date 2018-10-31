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31.10.2018 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве в Архангельске пострадали три сотрудника ФСБ

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Три человека, получившие травмы при взрыве на входе в здание РУФСБ в Архангельске, являются его сотрудниками, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Все раненые госпитализированы в Архангельскую городскую больницу №1.

Погибший при взрыве мужчина не был сотрудником регионального управления ФСБ, сообщила "РГ" пресс-секретарь ведомства Елизавета Семушина.

Фото: spb_today/vk.com
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По информации Национального антитеррористического комитета, мужчина вошел в здание управления в 8.52 31 октября и достал из сумки неустановленный предмет, который вскоре взорвался у него в руках. Травмы пострадавшего оказались смертельными. Осколочные ранения получили трое сотрудников ведомства, находившихся поблизости.

Здание РУФСБ находится в центре города на Троицком проспекте. В утренние часы здесь всегда много прохожих. Но никто из них не пострадал, поскольку взрыв произошел внутри здания.

Сейчас весь район оцеплен, движение по Троицкому проспекту и улице Карла Либкнехта перекрыто. К зданию стянуты силы полиции, Росгвардии, МЧС.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что в данное время оцениваются последствия случившегося, определяется тип взрывного устройства, устанавливаются причины произошедшего.

- В связи с трагедией усилены меры безопасности во всех общественных и государственных учреждениях региона, - подчеркнул Игорь Орлов.

Личность погибшего в данное время устанавливается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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