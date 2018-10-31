При взрыве в здании ФСБ в Архангельске один человек погиб и трое пострадали

Три человека получили травмы во время взрыва в здании ФСБ в центре Архангельска, сообщил губернатор региона Игорь Орлов во время экстренного брифинга с представителями СМИ.

- Произошло преступление с использованием неустановленного взрывного устройства, - сообщил Игорь Орлов и призвал не делать поспешных выводов.

С места происшествия были госпитализированы три человека. Их личности сейчас устанавливаются.

Напомним, взрыв в здании ФСБ на Троицком проспекте, 54 в центре Архангельска произошел около 9 утра. Устройство сработало между дверями входной группы.

Погиб один человек. Сейчас движение автотранспорта на участке Троицкого проспекта в районе здания РУФСБ перекрыто. Принимаются все меры по обеспечению безопасности.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Архангельской области, на месте происшествия работают сотрудники ведомства.