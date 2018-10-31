В Петербурге выступит "Паганини балалайки"

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 10 ноября выступит Алексей Архиповский, всемирно известный балалаечник-виртуоз.

Как отмечают в филармонии, совместив аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы звукоизвлечения с революционным новшеством - "электрификацией" балалайки - Алексей Архиповский создал принципиально новый стиль игры.

Каждый концерт виртуоза становится событием. Архиповский исполняет на балалайке классические и современные композиции, многие из которых привычно слышать в гитарной обработке или в версии от симфонического оркестра. Но музыкант играет их на балалайке и мелодии обретают новое звучание.

У Архиповского есть также собственные композиции, которые поклонники артиста также знают и любят.

Музыкант носит титул "Лучший в мире балалаечник" и 10 ноября зрители посетители филармонии смогут лично убедиться в справедливости этого звания.