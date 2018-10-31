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31.10.2018 18:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге выступит "Паганини балалайки"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 10 ноября выступит Алексей Архиповский, всемирно известный балалаечник-виртуоз.

Как отмечают в филармонии, совместив аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы звукоизвлечения с революционным новшеством - "электрификацией" балалайки - Алексей Архиповский создал принципиально новый стиль игры.

Фото: Архив группы "Сети"
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Каждый концерт виртуоза становится событием. Архиповский исполняет на балалайке классические и современные композиции, многие из которых привычно слышать в гитарной обработке или в версии от симфонического оркестра. Но музыкант играет их на балалайке и мелодии обретают новое звучание.

У Архиповского есть также собственные композиции, которые поклонники артиста также знают и любят.

Музыкант носит титул "Лучший в мире балалаечник" и 10 ноября зрители посетители филармонии смогут лично убедиться в справедливости этого звания.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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