Взрыв у здания ФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва

По предварительным данным, взрыв у входа в задние областного управления ФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва. Об этом "РГ" сообщил источник в силовых ведомствах региона.

Инцидент произошел в утренний час пик у здания силового ведомства, расположенного на Троицком проспекте в центре города. В результате взрыва повреждена дверная коробка. Погиб один человек.

- Вероятнее всего, это был самоподрыв, - сообщил источник.

Как ранее сообщала "РГ", погибший не числится среди сотрудников управления ФСБ. Его личность устанавливается.

Официальных комментариев ни РУФСБ, ни другие силовые ведомства пока не дают. Губернатор Архангельской области в скором времени выступит с официальным обращением в связи с ЧП.