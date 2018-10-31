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31.10.2018 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрыв у здания ФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

По предварительным данным, взрыв у входа в задние областного управления ФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва. Об этом "РГ" сообщил источник в силовых ведомствах региона.

Взрыв из-за замыкания силового кабеля произошел в Киеве

Инцидент произошел в утренний час пик у здания силового ведомства, расположенного на Троицком проспекте в центре города. В результате взрыва повреждена дверная коробка. Погиб один человек.

- Вероятнее всего, это был самоподрыв, - сообщил источник.

Как ранее сообщала "РГ", погибший не числится среди сотрудников управления ФСБ. Его личность устанавливается.

Официальных комментариев ни РУФСБ, ни другие силовые ведомства пока не дают. Губернатор Архангельской области в скором времени выступит с официальным обращением в связи с ЧП.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск РГ-Фото
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