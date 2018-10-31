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31.10.2018 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Матрос "Норда" рассказал, как моряков "опекали" украинские силовики

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Экипаж российского рыболовецкого судна "Норд" на Украине постоянно "опекали" сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Об этом рассказал один из вернувшихся в Керчь рыбаков, матрос сейнера Павел Чмыхалов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Вернувшиеся на родину моряки показали флаг России с судна "Норд"

- Никто нас не выпускал и выпускать не собирался. И если бы не обмен, там бы до сих пор находились, - сказал Павел Чмыхалов на пресс-конференции рыбаков в Керчи. - Нас насильно удерживали на Украине. А когда я, например, один выходил из здания посольства России за продуктами или лекарствами, меня постоянно сопровождали СБУ, прокуратура. Мы были под постоянным надзором и чувствовали себя в безопасности только в посольстве РФ. Нас могли отпустить на съемную квартиру, но никто не хотел рисковать. Все продукты, вещи - на все выделяли деньги. Там работают люди чести и совести!

Очевидно, что украинские силовики боялись повторения ситуации с коком судна Ириной Обориной и практикантом Дмитрием Таразановым, которые еще в апреле вылетели из Украины в Минск, воспользовавшись выданными посольством РФ в Киеве свежими заграничными паспортами. С тех пор шансов вырваться на родину подобными способами у моряков не было.

Чмыхалов напомнил, что экипаж три раза пытался покинуть Украину, в том числе через сухопутный пункт пропуска с Крымом и аэропорт, и каждый раз безуспешно: украинские власти заставляли моряков получить украинские паспорта и признать гражданство этой страны. Поэтому и во вчерашнее возвращение до последнего не верилось.

- Мы до сих пор в шоке, никто до конца не осознает: то, что казалось безнадежным, свершилось в один миг. Родные были в шоке, когда узнали о нашем возвращении в Крым. Мой старший ребенок пришел из школы и спрашивает: "Папа, мне это все не приснилось?", - рассказал матрос. - Но вся эта история не отбила у нас желание идти в море - это смысл жизни.

Но у нас это не отбило желание идти в море. Это не смысл работы, а смысл жизни.

Источник: https://kerchinfo.com/press-konferenciya-s-moryakami-sejnera-nord-tekstovaya-onlajn-translyaciya-obnovlyaetsya.html
Но у нас это не отбило желание идти в море. Это не смысл работы, а смысл жизни.

Источник: https://kerchinfo.com/press-konferenciya-s-moryakami-sejnera-nord-tekstovaya-onlajn-translyaciya-obnovlyaetsya.html
Но у нас это не отбило желание идти в море. Это не смысл работы, а смысл жизни.

Источник: https://kerchinfo.com/press-konferenciya-s-moryakami-sejnera-nord-tekstovaya-onlajn-translyaciya-obnovlyaetsya.html
Но у нас это не отбило желание идти в море. Это не смысл работы, а смысл жизни.

Источник: https://kerchinfo.com/press-konferenciya-s-moryakami-sejnera-nord-tekstovaya-onlajn-translyaciya-obnovlyaetsya.html
Фото: Фото: Государственная пограничная служба Украины
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Кстати, паспорта РФ морякам "Норда" так и не вернули. В Россию они вернулись по загранпаспортам России. Все в один голос говорят, что счастливыми себя почувствуют лишь после возвращения домой капитана Владимира Горбенко: "Мы тут не будем и не сможем жить полноценно, пока он не будет здесь".

Напомним, вчера семь моряков рыболовецкого судна "Норд" вернулись домой после семи месяцев незаконного удержания на Украине. В первые минуты пребывания на родной земле на пункте пропуска "Армянск" моряки развернули флаг России, снятый с арестованного сейнера 6 апреля и сохраненный до вчерашнего дня.

Встретив моряков, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о начале переговоров о возвращении на родину капитана судна Владимира Горбенко.

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