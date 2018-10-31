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31.10.2018 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани девочка впала в кому после нападения львицы в цирке

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

В Краснодарском крае четырехлетняя девочка, на которую во время циркового представления напала львица, впала в кому. Об этом в интервью порталу "Кубань 24" сообщил отец ребенка.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Кубани задержан директор цирка, где львица укусила ребенка

- Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы. Мне еще никто ничего не говорил, - сказал мужчина.

После нападения львицы в кубанском селе Успенском, где проходило представление передвижного цирка, ребенка экстренно перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре и прооперировали. По словам отца девочки, у его дочери поврежден лицевой нерв - один из укусов хищника пришелся на район от подбородка до уха. Это означает, что в дальнейшем у ребенка может быть нарушена мимика. Также травмированы позвоночник и череп. Пока непонятно, скажется ли это на дальнейшем развитии ребенка. Серьезно поранены и разорваны мягкие ткани на груди, шее и лице.

В минздраве региона никак не комментируют состояние здоровья пострадавшего ребенка, ссылаясь на врачебную тайну.

Как ранее уже писала "РГ", ЧП с нападением львицы произошло 28 октября во время циркового представления. Директор цирка шапито, где случилась трагедия, решением суда отправлен под домашний арест на четыре месяца. Поскольку арестованный проживает в Ростовской области, сейчас его этапируют туда сотрудники УФСИН.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область
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