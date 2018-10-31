На Кубани арестован директор цирка, где львица напала на ребенка

Директор цирка шапито, где львица напала на ребенка, решением Успенского районного суда Кубани отправлен под домашний арест на четыре месяца - пока будет идти расследование по уголовному делу. Поскольку он проживает в Ростовской области, сейчас его этапируют туда сотрудники УФСИН. Об этом "РГ" сообщили в правоохранительных органах региона.

Как ранее уже писала "РГ", ЧП с нападением львицы произошло 28 октября во время циркового представления. Четырехлетняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, во время выступления повернулась спиной к арене. Для львов такая ситуация на инстинктивном уровне является сигналом к нападению.

Огромная кошка ринулась к девочке, лапой через зазоры в клетке схватила ее и вытащила на арену. Дрессировщик ничего не смог предпринять. В результате ребенок был госпитализирован с рваными ранами лица и другими травмами.

По рассказам зрителей, решетки, которые отделяли людей от львов, выступавших на арене, были очень тонкими. При этом блоки решетки были соединены так, что между ними оказалось огромное количество широких зазоров.

- Самое ужасное - перед первым рядом стационарных зрительских кресел поставили дополнительные приставные скамеечки и на них усадили людей, чтобы больше поместилось народу, - рассказывает Александр Лукинов, очевидец происшествия. - Девочка, на которую напала львица, оказалась буквально в полушаге от самой арены.

По словам известного укротителя тигров Артура Багдасарова, в государственных цирках всегда есть такая должность, как инспектор манежа. Это человек, который отвечает за безопасность и проверяет, чтобы все оборудование и его расположение соответствовало требованиям. В цирках шапито такой должности нет, никто ни за что не отвечает. Потому именно в передвижных цирках часто случаются инциденты с дикими животными.