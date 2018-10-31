В Крыму наградят людей, спасавших пострадавших при ЧП в колледже

Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил наградить студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, которые во время взрыва и стрельбы оказывали помощь раненым.

- Все эти люди заслуживают общественного уважения и должны быть отмечены республиканскими наградами, - отметил Владимир Константинов.

В частности, предлагается представить к награде четверо студентов, восемь преподавателей и трое сотрудников колледжа.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. По версии правоохранителей, студент Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу по учащимся и педагогам. Позже подозреваемый был найден мертвым. Во время происшествия студенты и сотрудники колледжа помогали выносить раненых на улицу, делали им перевязку подручными средствами. Всего от нападения на учебном заведение пострадали более 70 человек, 21 погиб.