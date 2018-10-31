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31.10.2018 10:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму оценили планы Украины получить компенсацию за полуостров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Заявление лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о планах требовать у России компенсацию за Крым и Донбасс в Госсовете Крыма назвали безосновательным и фантастическим.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Как считает председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель, к заявлениям украинских политиков и раньше было невозможно относиться серьезно, а теперь они стали фантасмагорическими.

- Так и хочется спросить: а Луну с неба им не надо? Я считаю, что на сегодняшний день никаких юридических и правовых оснований для того, чтоб требовать с Российской Федерации компенсации за Крым, - заявил Юрий Гемпель "РГ". - Полуостров вернулся в состав России, соблюдая все международные демократические нормы, и говорить о какой-то компенсации просто невозможно.

Гемпель напомнил, что Россия предлагала Украине забрать хотя бы оставшиеся на базе Черноморского флота в Севастополе ржавые корабли ВСУ и военную технику, но даже от этого "богатства" соседнее государство отказалось. "О каких же тогда компенсациях тогда идет речь?" - недоумевает парламентарий. А вот крымчане, в отношении которых киевский режим целую серию бесчеловечных акций, вправе требовать с Украины возместить нанесенный ущерб.

- Это компенсации за взорванные опоры ЛЭП, из-за повреждения которых крымчане лишились света, за перекрытие Северо-Крымского канала и за многие другие вещи, - считает Юрий Гемпель.

Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
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