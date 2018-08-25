Украина объяснила отказ забрать корабли из Крыма

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, выступая в эфире телеканала 112, заявил о том, что украинские власти отказываются забирать боевые корабли из Крыма по нескольким причинам.

По его словам, если Киев вернет эти корабли, то Запад перестанет оказывать давление на Россию и потеряет аргумент в международных инстанциях, куда украинскими властями был подан соответствующий иск.

"Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", - заявил Гайдук.

Он также рассказал о плачевном состоянии украинского флота, который разваливается на глазах. Вице-адмирал отметил, что после распада Советского Союза Украина получила 140 кораблей, катеров и судов обеспечения. За время независимости 65 из них были списаны на металлолом, а достроены только пять. "Представьте себе эти впечатляющие цифры развала флота", - заключил Гайдук, добавив, что в настоящее время силы украинских ВМС примерно на 70 процентов оснащены российским оборудованием.

Напомним, что в начале этого года президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это предложение "жестом доброй воли". В Киеве ответили, что "заберут военную технику только с полуостровом". Это мнение озвучил украинский президент Петр Порошенко.

В Совете Федерации, уточняет РИА Новости, эту реакцию официального Киева назвали "политическим хамством" и доказательством нежелания украинских властей сотрудничать с Россией.