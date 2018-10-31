В Турции найдены роскошные римские бани

Археологи из Университета Мюнстера (Германия) при проведении раскопок на юго-востоке Турции обнаружили хорошо сохранившиеся римские сооружения, возраст которых насчитывает около 1800 лет.

Как сообщается на сайте университета, команда археологов с 2001 года проводит исследования в древнем городе Долихе. Во времена Римской империи там был построен храм Юпитера. Обнаруженные сооружения датированы II-III веками нашей эры.

Самые старые из них были возведены в период, когда указанная территория входила в состав римской провинции Сирия. Впрочем, сейчас она относится к Турции. В частности, археологи раскопали роскошные публичные бани, украшенные великолепными мозаиками.

Ученые отмечают, что в тот период времени подобные сооружения в Сирии встречались крайне редко. Комплекс для купания занимал около двух тысяч квадратных метров, причем помещения располагались последовательно в соответствии с римскими обычаями.

Сначала шли холодные, а затем теплые и горячие купальни. Кроме того, под полом была смонтирована система отопления. Датировать объекты удалось не только по архитектуре, но и по использованным материалам и мозаике.

"Наши раскопки показали, что Долихе процветал в раннюю римскую эпоху, привлекая внимание благодаря святилищу Юпитера, - говорит руководитель экспедиции Энгельберт Винтер. - Затем он был покинут жителями из-за войн и экономических кризисов. Новый период расцвета начался в эпоху христианства и продолжался до ранней исламской эпохи".