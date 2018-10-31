Российские автомобилисты потратили на топливо триллионы рублей

В 2017 году российские автомобилисты купили бензина и дизельного топлива на 3,15 трлн рублей - это порядка 83 млрд литров.

По предварительному прогнозу экспертов "Автостата", в 2018 году объем денежных средств, которые россияне потратят на топливо, превысит 3,4 трлн рублей.

По данным Росстата, в сентябре на заправках 36 регионов росли цены на бензин. Цены производителей за тот же месяц в среднем выросли сразу на десять процентов, всего рост затронул 18 регионов. В октябре рост также продолжается.

В случае, если цены на нефть будут расти и дальше, на помощь придут такие стратегии, как введение экспортной пошлины, которая сделает невыгодным экспорт, а также ограничения экспортных поставок нефтепродуктов. Об этом уже заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что цены на бензин в 2019 году будет расти в соответствии с ростом темпов инфляции.