Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Утверждены новые правила предоставления субсидий автопрому 30.10.2018
Autocar: Renault создала в Москве невероятный экспортный бестселлер 30.10.2018
АвтоВАЗ сертифицировал "заряженный" универсал Lada Vesta 30.10.2018
Кабмин разрешил сделать платными на 92 года участки М-11 у Петербурга 30.10.2018
31.10.2018 09:00
Рубрика: Легковые авто

Российские автомобилисты потратили на топливо триллионы рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В 2017 году российские автомобилисты купили бензина и дизельного топлива на 3,15 трлн рублей - это порядка 83 млрд литров.

По предварительному прогнозу экспертов "Автостата", в 2018 году объем денежных средств, которые россияне потратят на топливо, превысит 3,4 трлн рублей.

По данным Росстата, в сентябре на заправках 36 регионов росли цены на бензин. Цены производителей за тот же месяц в среднем выросли сразу на десять процентов, всего рост затронул 18 регионов. В октябре рост также продолжается.

Фото: REUTERS
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль

В случае, если цены на нефть будут расти и дальше, на помощь придут такие стратегии, как введение экспортной пошлины, которая сделает невыгодным экспорт, а также ограничения экспортных поставок нефтепродуктов. Об этом уже заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что цены на бензин в 2019 году будет расти в соответствии с ростом темпов инфляции.

Какой автомобиль выбрать за 1 млн рублей
Бизнес-класс по цене Hyundai Solaris: Покупаем десятилетнюю Toyota Camry
#автомобили #бензин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News