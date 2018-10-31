В Роскосмосе выяснили, что послужило причиной крушения ракеты "Союз-ФГ". Как сообщил исполнительный директор ведомства Сергей Крикалев, в датчике разделения первой и второй ступени произошла непредвиденная ошибка.

"Закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней", - цитирует ТАСС Крикалева.

Он объяснил, что из-за неверного сигнала датчика произошел удар по баку горючего, за этим последовал взрыв и разрушение первой ступени.

Напомним, неудачный запуск "Союза-ФГ" состоялся 11 октября. На борту находились двое космонавтов, они сумели эвакуироваться и не пострадали.