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31.10.2018 11:40
Рубрика: Общество

Роскосмос назвал причину крушения ракеты "Союз-ФГ"

В Роскосмосе выяснили, что послужило причиной крушения ракеты "Союз-ФГ". Как сообщил исполнительный директор ведомства Сергей Крикалев, в датчике разделения первой и второй ступени произошла непредвиденная ошибка.

Установлены возможные виновники аварии "Союза"

"Закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней", - цитирует ТАСС Крикалева.

Он объяснил, что из-за неверного сигнала датчика произошел удар по баку горючего, за этим последовал взрыв и разрушение первой ступени.

Напомним, неудачный запуск "Союза-ФГ" состоялся 11 октября. На борту находились двое космонавтов, они сумели эвакуироваться и не пострадали.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов" Авария космического корабля "Союз МС-10"
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