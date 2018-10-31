Автосегмент остается крупнейшим на российском лизинговом рынке и в этом году вырастет на 25 процентов, прогнозируют аналитики рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). Объем лизингового портфеля по грузовикам, как оценивают в агентстве, достигнет 264 миллиардов рублей, по легковым - 197 миллиардов.

Участники рынка отмечают наибольший темп роста в сегменте коммерческого транспорта массой до 5,5 тонны, динамика объемов нового бизнеса здесь у отдельных компаний превысила 30 процентов. Также растут сегменты легковушек и микроавтобусов, каждый примерно на четверть.

"Продажи автобусов в лизинг показали динамику в 18,6 процента, - рассказал руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами "Балтийского лизинга" Андрей Волков. - Рост объемов по автобусам и микроавтобусам мы связываем с действием программы субсидирования от Минпромторга России, которая оказала существенную поддержку отечественным производителям. Стабильную динамику показывает и грузовой транспорт, который за 9 месяцев прирос на 10,4 процента".

Из-за программ субсидирования и того, что автобусы часто приобретаются в рамках госконтрактов, у лизингополучателей больше всего востребованы отечественные машины с дизельным двигателем. "Выгодные условия лизинговых программ позволяют субъектам и муниципалитетам обновлять автопарки, закупая современные транспортные средства, - отметил и.о. гендиректора "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров. - Например, в прошлом году более 1700 автобусов были переданы Московской области для работы на муниципальных маршрутах".

У частных перевозчиков самым большим спросом пользуются микроавтобусы вместимостью 20-25 мест, а также техника вместимостью 30-35 мест, рассказал директор по розничному бизнесу ГК "Альфа-Лизинг" Андрей Бадмаев. "Это такие марки, как НефАЗ, ПАЗ, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit. Все эти автобусы проходят по программе субсидирования минпромторга", - добавил эксперт.

Программа минпромторга "Льготный лизинг" была свернута в апреле. А в следующем году еще и НДС будет увеличен до 20 процентов, что приведет к росту цен на транспортные средства. Поэтому без дополнительных программ господдержки сложно прогнозировать, как будет развиваться сегмент автолизинга, полагают участники рынка.

Тем не менее они настроены оптимистично - по крайней мере, в прогнозах на конец этого года. "Ожидаем, что в четвертом квартале рынок автолизинга продолжит расти, - отметил Вячеслав Спиров. - Основная причина - прогнозируемое увеличение стоимости автомобилей в 2019 году. Компании, планирующие обновление парка, будут стараться сделать это до конца 2018 года. При этом в январе 2019-го возможно существенное сокращение объемов продаж автомобилей в лизинг".

Сегменту автомобильного лизинга без государственной поддержки придется не сладко

Лизинговые компании по-прежнему рассчитывают и на отложенный спрос на обновление основных средств, сформированный за счет низких лизинговых продаж в 2014-2016 годах. "Помимо господдержки, на автомобильный сегмент также может оказать влияние и валютный курс, - добавил Андрей Бадмаев. - Если он продолжит свой рост, это отразится в первую очередь на импортной технике. Все ожидают, что государство хотя бы частично вернет программу субсидирования".

Пока же спрос поддерживают совместные программы лизинговых компаний и производителей коммерческого транспорта. Спецпредложения, как правило, включают не только снижение цены, но и упрощенный порядок заключения сделки, облегчение ее структуры - например, снижение аванса.

"Интересные программы по коммерческому транспорту есть у Ford Sollers - "Льготный лизинг от Ford", клиенту предоставляется дополнительная выгода 260 тысяч рублей при приобретении в лизинг автомобилей Ford Transit, - рассказал Андрей Волков. - Также спецпредложения есть у марки УАЗ на модель "Профи" с выгодой 10 процентов, у Iveco на модель Daily с экономией до 317 тысяч рублей, у Fiat с выгодой до 105 тысяч рублей".

"Сбербанк Лизинг" сотрудничает с десятком автопроизводителей, рассказал Вячеслав Спиров. В зависимости от контракта, который составляется индивидуально для каждого, варьируется стоимость и срок погашения платежа. Это позволяет обеспечить максимально удобное и экономичное приобретение транспорта.

В "Альфа-Лизинг" сейчас действует программа сниженных авансов для европейских марок грузовых автомобилей - Scania, Volvo, MAN, DAF, Mercedes-Benz, отметил Андрей Бадмаев. Компания работает и над созданием новых продуктов для клиентов. Например, сейчас действуют особые условия для владельцев таксопарков - автомобили KIA в лизинг с нулевым авансом. "Это поможет небольшому бизнесу расширить и обновить автопарк с минимальными вложениями на первоначальном этапе", - добавил Бадмаев.

Стоимость лизинга, по словам участников рынка, зависит от процентных ставок на рынке и общей экономической ситуации. Она снижалась до апреля, однако летом, с введением санкций, часть лизинговых компаний смогла сохранить ставки по своим продуктам на прежнем уровне, часть повысила ставки на 1,5-2 процента. Осенью, после повышения ключевой ставки ЦБ РФ, у лизинговых компаний осталось еще меньше возможностей снижать ставки для клиентов. Тем не менее и в этих условиях лидеры рынка не повышают цены. "Последнее повышение ключевой ставки не повлияло на стоимость лизинговых договоров для наших клиентов, пока мы работаем в прежнем режиме", - рассказал Андрей Волков.