"Спартак" впервые сыграет дома после отставки Карреры

В четверг определятся все четвертьфиналисты Кубка России. Первым в 1/4 финала еще неделю назад пробился казанский "Рубин", одолевший столичное "Динамо" (1:0). В среду к нему присоединился "Оренбург", который выбил из турнира "Тюмень" - 1:0.

Матчи 1/8 финала "Урал" - "Нижний Новгород", "Локомотив" - "Енисей", "Ахмат" - "Арсенал" завершились после подписания этого номера "РГ" в печать. Еще три игры состоятся сегодня. "Зенит" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Краснодар" - с "Крыльями Советов". Наконец, московский "Спартак" примет махачкалинский "Анжи".

Последняя встреча вызывает особенный интерес, причем, как это нередко бывает в матчах с участием "красно-белых", не только по футбольным причинам. Впервые после отставки Массимо Карреры "Спартак" сыграет на своем поле. Фанаты, которые категорически не согласны с увольнением итальянца, по такому случаю приготовили акцию. Сообщается, что спустя несколько минут после стартового свистка активная часть "красно-белой" торсиды намерена покинуть стадион в знак протеста. Подобные демарши, правда, не слишком состыкуются с призывами самого Карреры поддержать футболистов. В том же духе, кстати, высказывался и нынешний и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо. Но если уж Массимо не послушали, то шансы Рианчо быть понятым изначально стремились к нулю.

Болельщики не спешат принимать испанца, а сегодня акции Рианчо могут упасть еще ниже. Это наверняка произойдет в том случае, если и.о. главного тренера решится выпустить на поле Дениса Глушакова, которого болельщики в последнее время жутко невзлюбили из-за конфликта с Каррерой. После ухода итальянца полузащитник, с середины сентября тренировавшийся с "молодежкой" клуба, вернулся в основу, но на поле пока не выходил. Болельщики Глушакова явно не ждут и наверняка заготовили пару "ласковых" кричалок персонально для игрока.

Впрочем, руководство "Спартака" будет оценивать Рианчо по другим критериям. Говорят, испанцу дано четыре матча, чтобы доказать свою состоятельность. В первых двух "красно-белые" добились ничьих. Сегодня этого будет недостаточно.