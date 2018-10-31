Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы

"Яндекс.Драйв" уберет на зиму из своего модельного ряда элитные спортивные автомобили Porsche911 Carrera 4S. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, летом парк оператора каршеринга пополнили десять кроссоверов Porsche Macan и две Carrerа. Последние были доступны клиентам не моложе 26 лет со стажем вождения не меньше шести лет, стоимость начиналась от 20 рублей за минуту.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе "Яндекса", зима для спортивных автомобилей - не сезон.

Элитные кроссоверы продолжат работать на улицах Москвы и в холодное время года.