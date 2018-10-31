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31.10.2018 20:29
Рубрика: Легковые авто

Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы

Текст: Светлана Батова
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"Яндекс.Драйв" уберет на зиму из своего модельного ряда элитные спортивные автомобили Porsche911 Carrera 4S. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Фото: AP
Как будет развиваться каршеринг в России

Напомним, летом парк оператора каршеринга пополнили десять кроссоверов Porsche Macan и две Carrerа. Последние были доступны клиентам не моложе 26 лет со стажем вождения не меньше шести лет, стоимость начиналась от 20 рублей за минуту.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе "Яндекса", зима для спортивных автомобилей - не сезон.

Элитные кроссоверы продолжат работать на улицах Москвы и в холодное время года.

#автомобили #каршеринг
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