США призвали Саудовскую Аравию остановить бомбежку Йемена

Госсекретарь США Майк Помпео призвал к перемирию в Йемене. Он обратился к коалиции во главе с Саудовской Аравией с требованием прекратить огонь по населенным пунктам страны.

По его словам, переговоры при поддержке ООН по прекращению гражданской войны должны пройти в третьей стране в следующем месяце. Помпео отметил, что все крупные вооружения должны перейти под международный контроль. Он подчеркнул, что повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, должны прекратить наносить ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, передает ТАСС.

В сентябре после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабская коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена Ходейда.

Напомним, противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене ведется с августа 2014 года. Это привело к острейшему гуманитарному кризису в этой стране.