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31.10.2018 10:35
Рубрика: Происшествия

Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания штрафа

Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счета бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Это было сделано по просьбе судебных приставов для уплаты штрафа в размере 124,9 миллиона рублей.

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"Указанная сумма должна поступить в бюджет государства, полагаю, ходатайство должно быть удовлетворено", - цитирует РИА Новости слова прокурора.

Напомним, Алексей Улюкаев был осужден за получение взятки на 8 лет колонии, а также он должен выплатить штраф в размере 130,4 миллиона рублей. Часть этой суммы была выплачена сразу, теперь будут взысканы оставшиеся деньги.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Алексея Улюкаева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в два миллиона долларов и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, как записано в тексте приговора суда, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Мосгорсуд 12 апреля 2018 года смягчил приговор Улюкаеву, позволив ему занимать государственные должности после освобождения. В остальном приговор остался без изменений.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Замоскворецкий суд Москвы Уголовное дело Алексея Улюкаева
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