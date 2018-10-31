Тест-драйв Jaguar F-Pace: Испытание самым опасным серпантином Европы

Трансфагарашское шоссе в Румынии - один из самых опасных и красивых серпантинов в Европе. Опасный настолько, что открыт он всего два месяца в году. Ведущие TopGear (еще того самого, звездного состава) снимали здесь один из выпусков своего шоу, после чего Джереми Кларксон заявил, что Трансфагараш - лучшая в мире дорога для того, чтобы прохватить по ней с ветерком на спорткаре. Мы отправились туда на кроссоверах Jaguar, и вот что из этого вышло.

Трансфагараш - дорога протяженностью около 100 км, она пролегает через Карпаты и соединяет румынские провинции Трансильвания (именно там, по выдумке Брэма Стокера, жил граф Дракула) и Валахия (где жил реальный исторический персонаж князь Влад Колосажатель, ставший прообразом Дракулы). Высшая точка шоссе - 2034 метра.

То, что сегодня является одним из наиболее живописных серпантинов Европы и притягивает в Румынию туристов со всего света, строилось как военная дорога. Однако вскоре после возведения она была открыта для общего пользования.

Здесь и кроется секрет опасности, притягательности, живописности и неописуемого восторга автолюбителей со всего мира, в который они впадают при произнесении слова "Трансфагараш". Будучи изначально армейской трассой, это горное шоссе изобилует "шпильками", дугами и головокружительными поворотами, не соответствующими никаким требованиям безопасности, предъявляемым к гражданским дорогам. За каждой "шпилькой" - отвесная пропасть, и ты с ней один на один, никаких заграждений здесь нет.

Именно поэтому Трансфагараш ныне функционирует лишь два месяца в год. Как правило, это июль и август, однако диапазон может незначительно смещаться в зависимости от погодных условий.

Кроме того, трасса закрыта в темное время суток. С этим все ясно: освещения на Трансфагараше нет, а множество "шпилек" без ограждения, за которыми пропасть - есть.

Насчет климата: хоть Карпаты и не такие высокие, как, скажем, Альпы или Кавказские горы, ночью и под утро здесь подмораживает практически круглый год, поэтому шоссе и функционирует лишь в наиболее теплые месяцы.

В нашем распоряжении Jaguar F-Pace и E-Pace во всей широте модификаций, а впереди один из крутейших серпантинов мира.

Не могу назвать себя везунчиком, но то, что произошло в Румынии на распределении автомобилей, иначе как удачей назвать не могу: мне досталась старшая "кошка" F-Pace с топовым мотором - трехлитровым бензиновым V6 с нагнетателем. Мощность - 340 л. с.

Интерьер кроссовера, исполненный в одной из топовых комплектаций Portfolio (над ней возвышается версия S, но она - приспортивленная, а Portfolio самая богатая из классических), ожидаемо роскошен и изыскан. Перфорированная кожа с замысловатой прострочкой контрастной нитью, вставки из лакированного дерева, мощная опциональная акустика Meridian, панорамная крыша.

Когда F-Pace только появился в России, я тестировал SUV с базовым мотором - двухлитровым дизелем мощностью 180 л. с. Однако сравнивать младшую и старшую модификации, между которыми колоссальная как финансовая, так и динамическая, и эмоциональная разница - дело неблагодарное.

Трехлитровый V6 - яростный демон. До 100 км/ч кроссовер выстреливает за 5,5 секунды. Только ты прошел головокружительный поворот, на выходе - газ в пол, проходит едва ли секунда, и вот уже нужно снова оттормаживаться перед следующей "шпилькой". Поворот, газ в пол - и цикл начинается заново. Кстати, к чему могу придраться, так это к тормозам - под сильной нагрузкой, как на Трансфагараше, они, увы, быстро выдыхаются и начинают плыть.

Впрочем, классный движок - это хорошо, и даже очень, но главный кайф этой машины в другом: она потрясающе рулится. F-Pace построен на общей с седаном XF легковой платформе, а значит, гены у него по-настоящему спортивные. В отличие от младшего брата E-Pace, который делит "тележку" с Range Rover Evoque.

А Evoque, во-первых, пребывает в почтенном возрасте и готовится к выходу на почетную пенсию (новое поколение уже на подходе), во-вторых, его конструкция тяжелее таковой в F-Pace по причине отсутствия в ней большого количества "крылатого металла", как в Jaguar, а в-третьих, Evoque - Land Rover, а значит, внедорожник в гораздо большей степени, нежели кроссовер.

Все выше сказанное выливается драматическим преимуществом старшего брата над младшим на извилистых дорогах, где меньший по габаритам, но более тяжелый почти на 200 кг E-Pace ничего не может противопоставить флагману линейки. Больше кренится, норовит вывалится наружу поворота… Но главное - из-за большей массы не может обеспечить пушечное ускорение, как у флагмана.

Повороты, дуги, шпильки - какое же удовольствие F-Pace дарит на серпантине! Разумеется, от высокого центра тяжести никуда не деться, но ведет себя Jaguar породисто, аристократично и агрессивно. Есть одна претензия, однако ее можно отнести скорее к эстетическим, нежели к ездовым: слишком уж явственно и назойливо свистит нагнетатель - настолько, что в предельных режимах заглушает даже непосредственно звук двигателя.

Подытоживая: "кошки" отлично лазают по горам и на серпантинах чувствуют себя как дома. Еще бы тормоза помощнее, чтобы эффективно бороться с диким британским темпераментом, и можно было бы поставить F-Pace отметку "отлично". А пока "5-".