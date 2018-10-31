Ровно две недели назад УралАЗ объявил о старте продаж и выходе в серию принципиально новых для себя автомобилей - дорожного семейства. До сих пор завод в Миассе выпускал исключительно внедорожную, то есть полноприводную технику. Первый "продажный" грузовик "Урал NEXT" 6х4 поступил в дилерский центр в Питере, до конца ноября машины 6х4 будут доступны и в других регионах России.

Как сообщил "РГ" начальник управления маркетинга и коммуникаций АЗ "Урал" Андрей Сабенин, в этом году предприятие планирует выпустить и реализовать 150 "некстов" дорожной гаммы.

А месяцем ранее новехонькие "Уралы NEXT" журналистская братия тестировала в Центре испытания НАМИ, или, если проще, на Дмитровском автополигоне, которому в следующем году стукнет 55 лет. Здесь на площади 25 квадратных километров проложено более 100 километров разномастных дорог: скоростная, бетонная, грунтовая, горный серпантин, мощенная булыжником и базальтовой плиткой, с уклонами малыми (4-8 градусов) и большими (30-60 градусов), есть "бездорожные", песчаные, грязевые участки, участки загрузки и выгрузки сыпучих материалов, мосты, тоннели и прочие "прелести", позволяющие испытывать любую колесную технику, начиная от велосипеда и заканчивая автопоездами.

Как рассказал главный конструктор проекта "6х4", руководитель центра компетенций по перспективной технике Инженерно-конструкторского центра АЗ "Урал" Антон Акимов, новое семейство включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 тонны, седельные тягачи с полной массой автопоезда до 62 тонн и шасси, на базе которых можно соорудить больше 200 вариантов спецтехники: автокраны, мусоровозы, топливозаправщики, дорожные машины и т.д.

Для испытания нам предоставили груженый автопоезд (двигатель в тягаче ЯМЗ-653, 420 лошадиных сил) массой 55 тонн и несколько самосвалов (двигатель ЯМЗ-536, 330 "лошадок") с 8 кубами песка в кузове. Я выбрала, что поменьше, то есть самосвал.

Ну что сказать с точки зрения дилетанта? Даже груженая, машина без проблем трогается с места (не заглохли), резво откликается на педаль газа, хорошо слушается тормоза. Угол поворота внутреннего колеса в 50 градусов позволяет без проблем развернуться в ограниченном пространстве. На уклонах вместо перехода на пониженную передачу можно подключить горный тормоз. Боковые зеркала дают хороший обзор практически без "мертвых зон". Дизайн кабины вполне современный, "фарша" - в достатке. Шумоизоляция - на уровне.

Что понравилось? Капотная компоновка. "Полтора метра жизни" впереди руля придают уверенности и спокойствия: больше шансов выжить даже при лобовом, не приведи Господи, столкновении.

Минус для себя обнаружила один, о чем тут же доложила Антону Акимову: механическая коробка ZF 9S 1515 все-таки туговата для женских бицепсов. Антон развел руками: все-таки это машина для настоящих мужчин! Похоже на то: с реверсом, например, у меня вообще не сложились отношения - когда надо было включить задний ход, я выжимала сцепление, а инструктор Дмитрий Чернышов колдовал над рычагом-джойстиком. Даже ему пару раз удавалось переключиться не с первой попытки. "Новая машина, не притерлась еще коробка", - объяснил Дмитрий. Тем не менее трассу мы прошли без проблем за отведенное время, разгрузив и снова загрузив кузов песком.

По прогнозам руководства УралАЗа, к 2022 году новое семейство NEXT 6х4 может занять 15 процентов внутреннего рынка в своем сегменте, подвинув КАМАЗ и МАЗ.