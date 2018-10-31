В госорганах кандидатов на службу начнут проверять на долги

Федеральная служба судебных приставов прорабатывает инициативу, обязывающую работодателей из государственных структур проверять претендентов на долги. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете" директор ведомства.

"Пока прорабатываем на экспертном уровне. В перспективе хотели бы распространить такое требование на всех работодателей, но начать и отработать систему сначала предполагаем все-таки в государственных структурах, - сказал Дмитрий Аристов. - Сама проверка - это вопрос 15-20 секунд: необходимо зайти в банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов и ввести данные человека. Многие работодатели уже проводят такие проверки, мы хотим, чтобы они информировали нас, что должник трудоустраивается в организацию".

По его словам, отказывать в приеме на службу из-за долгов запрещено. Цель проекта - своевременно информировать ведомство о новом месте работы должника.

"В законе нет такого основания в отказе в приеме на работу, как наличие долгов. Если человека не примут из-за долга, это будет незаконно, - подчеркнул Дмитрий Аристов. - Мы не предлагаем вводить такие ограничения для должников, речь только об информировании. Что же касается проверок, то многие работодатели и из государственных структур, и из серьезных компаний уже нередко проверяют кандидатов. Из 80 миллионов обращений за год к банку данных исполнительных производств немалую долю составили именно проверки работодателей. Мы ничего нового не изобретаем, просто хотим из права сделать обязанность".