В Роспотребнадзоре рассказали, какую "незамерзайку" не стоит покупать

Ежегодно в России регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

И обращает особое внимание на то, что метиловый спирт, запрещенный к добавлению в состав средств по уходу за автотранспортом, используют нелегальные производители незамерзающих стеклоомывающих жидкостей, так как он очень дешево стоит.

Узнать ядовитую начинку очень просто. Как поясняют в Роспотребнадзоре, метиловый спирт обладает слабым запахом. То есть если от "незамерзайки" нет запаха спирта, то это значит, что она изготовлена на основе метилового.

Стоит помнить, что метанол - это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт вызывает острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз.

Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей. Смертельная доза для человека - прием внутрь 30 граммов метилового спирта, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.