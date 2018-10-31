Видео: Куда уходят деньги? Эксперты советуют, как вести учет расходов

По данным Всемирного банка, до 30% доходов семьи каждый месяц исчезают в неизвестном направлении. Как научиться грамотно управлять деньгами и повысить свою финансовую грамотность?

С 29 октября по 12 ноября во всех регионах страны проходит Всероссийская неделя сбережений. Гостей ждут лекции, семинары и консультации по управлению семейным бюджетом, составлению личного финансового плана, бережному потреблению, формированию накопительных планов, покупке жилья в кредит и другим важным вопросам. "Российская газета" побывала на открытии Недели сбережений в московском парке "Зарядье" и узнала у экспертов, как не потратить всю зарплату незаметно для себя.