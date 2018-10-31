Видео: Куда уходят деньги? Эксперты советуют, как вести учет расходов

Новости

В Индии открыли самую высокую в мире статую 14:48
Сергей Кириенко рассказал о рекорде на конкурсе президентских грантов 14:43
Пропавший в Ленобласти подросток найден мертвым 14:41
Минфин не полностью разместил выпуск "коротких" ОФЗ на 15 млрд рублей 14:39
В Смоленске младенец попал в реанимацию после рентгена 14:35
Жителя Брянской области осудили за пытки утюгом 14:25
Пятерых россиян заподозрили в контрабанде военных спецсредств 14:21
В Бурятии спасли младенца с редкой аномалией сердца 14:20
В Ульяновске ребенок выжил после падения с седьмого этажа 14:10
Стала известна погода на ноябрьские праздники 14:06
Жук в янтаре помог раскрыть тайну движения континентов 14:05
На Кубани девочка впала в кому после нападения львицы в цирке 13:53
СМИ: Актриса Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с сердцем 13:50
Задержан водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Тверью 13:49
Путин подписал указ о концепции государственной миграционной политики 13:45
Кремль назвал "узкофрагментарным" доклад HRW по домашнему насилию 13:42
В петербургском детсаду нашли блох 13:34
В Британии 250 человек образовали цепочку, чтобы помочь книжному магазину 13:30
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний студент 13:30
Лукашенко примет участие в Мюнхенской конференции 13:20
Оператор "Северного потока-2" отчитался о строительстве газопровода 13:14
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин 13:03
Cумка Prada, в которой соединились прошлое и настоящее 13:01
Песков рассказал о защите российских компаний от санкций 12:58
Год театра торжественно откроют 13 декабря в Ярославле 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 12:51
Рубрика: Экономика
Проект: РГ-Медиа

Видео: Куда уходят деньги? Эксперты советуют, как вести учет расходов

По данным Всемирного банка, до 30% доходов семьи каждый месяц исчезают в неизвестном направлении. Как научиться грамотно управлять деньгами и повысить свою финансовую грамотность?

Фото: depositphotos.com
В Минфине рассказали об угрозах для потребителей финансовых услуг

С 29 октября по 12 ноября во всех регионах страны проходит Всероссийская неделя сбережений. Гостей ждут лекции, семинары и консультации по управлению семейным бюджетом, составлению личного финансового плана, бережному потреблению, формированию накопительных планов, покупке жилья в кредит и другим важным вопросам. "Российская газета" побывала на открытии Недели сбережений в московском парке "Зарядье" и узнала у экспертов, как не потратить всю зарплату незаметно для себя.

Экономика Финансы РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Песков рассказал о защите российских компаний от санкций
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии