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31.10.2018 12:49
Рубрика: Происшествия

ВС признал незаконным содержание под стражей блогера Давидыча

Текст: Владимир Полетаев

Президиум Верховного суда РФ проверил законность содержания под стражей основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег.

И признал незаконным дальнейшее продление срока содержания его под стражей в СИЗО. Принято постановление о возобновлении производства по делу в отношении Китуашвили, а постановления Тверского суда Москвы от 19 апреля 2016 года и Дорогомиловского районного суда столицы отменены.

Основатель Smotra.ru получил почти пять лет тюрьмы за мошенничество

Напомним, Дорогомиловский суд Москвы приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом по одному эпизоду мошенничества суд оправдал блогера. А по эпизоду мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.

Соучастницей мошенничества была признана гражданская жена Анна Каганская. Она получила 3 года 2 месяца колонии.

В конце апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным его содержание в СИЗО, обязав Россию выплатить обвиняемому компенсацию в 2,1 тыс. евро. Позднее председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев вынес представление о возобновлении производства ввиду новых обстоятельств. Замгенпрокурор в ходе судебного заседания согласился с решением ЕСПЧ и предложил производство по делу возобновить и отменить часть решений о продлении срока содержания под стражей

Следствие считает, что вина Китуашвили и Каганской доказана полностью. По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские следователи оценивают в сумму почти 10 миллионов рублей. Как установил суд, Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования, создав преступную группу со строгим распределением ролей. Он лично разрабатывал преступный план.

Блогер по прозвищу "Давидович" вину свою не признал.

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