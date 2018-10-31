Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала очередной рейтинг вузов. На этот раз по различным показателям, самые весомые из которых - академическая репутация и репутация выпускников у работодателей, оценивали университеты стран Восточной Европы и Центральной Азии. Первые три места - у российских вузов.

Лидером рейтинга стал МГУ им. Ломоносова, причем уже в пятый раз. По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, это - результат открытости университета в глобальном академическом информационном пространстве. На втором месте - Новосибирский госуниверситет, он также держит позицию с прошлого года. На третье место в этом году вышел Санкт-Петербургский госуниверсит. Вуз уже был в тройке лидеров, но в прошлом году уступил это место Тартутскому университету (Эстония).

Теперь СПбГУ снова "на коне". Правда, пришлось немного потесниться - питерский университет поделил третье место с чешским Карловым университетом.

Всего в рейтинг вузов Восточной Европы и Центральной Азии вошли 300 университетов, причем, треть из них - 107 вузов - российские. На втором и третьем местах по числу представленных университетов - Турция (46) и Казахстан (25).

В топ-50 попали еще девять российских вузов: Томский государственный университет (13), Московский физико-технический институт (16), Высшая школа экономики (23), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (26), Томский политехнический университет (35), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (36), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (41), Казанский федеральный университет (42), Уральский федеральный университет (43).

Позиции вузов определяются по итогам опроса 125 тысяч респондентов по всему миру.

Практически одновременно с рейтингом QS появились результаты и еще одного авторитетного рейтинга лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities. В него попали 14 российских вузов.

Здесь ситуация немного другая. В списке - 1250 университетов из 74 стран. Акцент - на исследованиях и репутации в общемировых масштабах. Этот рейтинг выпускается уже более 30 лет. Изначально он ранжировал только американские университеты. А с 2014 года выходит в международном формате.

Лучшие позиции в рейтинге - у МГУ им. Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419 место), Новосибирского госуниверситета (433) и у Московского физтеха (460). Причем, трое из этой четверки сделали большой рывок по сравнению с прошлым годом. МИФИ поднялся на 19 строчек, НГУ - на 38, но сильнее всего "выстрелил" МФТИ - скачок вверх на 74 позиции!

Также в рейтинг вошли еще десять российских вузов: СПбГУ, Томский госуниверситет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, Уральский федеральный университет.

Комментарии

Мария Юдкевич, проректор Высшей школы экономики:

- Мы, конечно, радуемся попаданию в международные рейтинги. Но убеждена: не вузы должны работать на рейтинги, а рейтинги - на вузы. Просто нужно думать о конкурентоспособности и действовать, как игроки глобального образовательного рынка. И это найдет отражение в рейтингах. Мы видим, что в российских вузах становится все больше иностранных студентов и зарубежных преподавателей, растет количество публикаций вузовских ученых в хороших научных журналах. Значит, мы уже реально интегрируемся в мировое образовательное пространство. А вопрос продвижения в рейтингах - просто времени.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Университет пятый год подряд показывает положительную динамику, улучшив свои позиции с 2014 года на 20 пунктов рейтинга. Одним из приоритетных направлений деятельности для НИТУ "МИСиС" является системная работа с бизнес-партнерами, затрагивающая все сферы деятельности - образовательную, научно-исследовательскую, инновационную. В настоящее время вуз сотрудничает с 1609 компаниями. Ежегодно для поддержки талантливых студентов наши бизнес-партнеры учреждают стипендиальные и грантовые программы.

Россия в рейтингах вузов

В рейтинг QS BRICS по вузам стран Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки вошел 101 российский вуз.

35 вузов России вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского издания Times Higher Education (THE).

В предметный рейтинг вузов британского издания Times Higher Education (THE) попали 6 вузов из России.

