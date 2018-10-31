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31.10.2018 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За звание столицы "Тотального диктанта" поборются 14 городов

Текст: Анна Шарова
На сайте "Тотального диктанта - 2019" стартовало голосование за столицу проекта.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

13 российских городов - Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Уфа - и один зарубежный - Таллин, претендуют на звание столицы.

Народное голосование продлится три недели на сайте проекта.

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21 ноября определят шорт-лист, а итоги жюри объявит 2 февраля 2019 года, после публичной защиты городов-финалистов на конференции Тотального диктанта в Новосибирске.  В город-победитель отправится автопробег, чтобы передать ему статус столицы.

В прошлом году столицей проекта был Владивосток.

Кстати

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" - творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми "диктаторами" - с 2004 по 2008 год - были преподаватели НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие.

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