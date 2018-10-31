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31.10.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Законы ноября помогут копить деньги и сохранить здоровье детям

Текст: Татьяна Леонтьева
Пенсионные фонды поделят убытки
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Этот закон "Российской газете" прокомментировал эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский:

- В ноябре будет окончательно, де-факто, разграничена ответственность между Пенсионным фондом России (ПФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Это поможет эффективнее управлять пенсионными накоплениями россиян.

В последнее время многие граждане вновь выразили желание вернуться в лоно Пенсионного фонда России. Однако возникла двусмысленная ситуация. Многие из них возвращаются с убытком и отрицательной переоценкой пенсионного портфеля по сравнению с позицией, зафиксированной на дату его передачи в НПФ.

Фото: depositphotos.com
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Закон регламентирует фиксацию изменений рыночной позиции пенсионного портфеля после переоценки. Делается это для того, чтобы после возвращения в ПФР последний не нес бы ответственности за убытки, возникшие, когда средства не находились под его управлением.

Как раз 30 ноября истекает срок, до которого негосударственные пенсионные фонды обязаны представить в Пенсионный фонд России по каждому своему клиенту информацию о сумме дохода или убытка, полученных от инвестирования средств пенсионных накоплений. Речь идет о доходах и убытках, зафиксированных на 31 декабря 2017 года. И о клиентах, которые пожелали вернуться в ПФР.

Это предусмотрено Федеральным законом от 29.07.2018 N 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании".

Напомню, что повышенная волатильность рынков, вызванная глобальным кризисом 2008 года, ввергла многие (но не все!) НПФ в убытки. Затем был принят закон, запрещающий таким фондам показывать убытки от инвестирования пенсионных накоплений. То есть им, по сути, пришлось гарантировать доходность, какая бы ситуация не сложилась на рынке.

Это жесткое требование моментально "отрезвило" большинство управляющих компаний НПФ, поскольку их риски многократно увеличились. Наступил период "серой зоны", в течение которого управляющие уже "не хотели", а граждане еще "не могли" делать резких телодвижений по восстановлению статус-кво своих инвестиционных портфелей. Теперь ситуация меняется, и все чаще люди хотят вернуть свои пенсионные накопления под управление Пенсионного фонда России.

ЦБ усилит контроль за возвратом денег в страну

Как это будет происходить и повлияет на нашу жизнь и экономику, "РГ" рассказал ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман:

- 20 ноября вступают в силу изменения в инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И (Указание от 5 июля 2018 г. N 4855-У).

Они связаны с усилением контроля над предоставлением российскими физическими лицами займов иностранным лицам-нерезидентам.

В апреле 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 3 апреля 2018 года N 64-ФЗ. Он установил, что при поступлении средств от нерезидентов по возврату займов, ранее предоставленных гражданами России, средства должны быть возвращены из-за рубежа на счета российских банков. Этот процесс возврата в отечественные банки называется репатриацией.

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Новая инструкция определяет конкретный механизм контроля за репатриацией денег по договорам займа. Для этого вводится ряд требований к займодателю-россиянину. Он должен предоставить в свой российский уполномоченный банк сам договор займа. Обязан указать банку ожидаемые сроки возврата денег по займу. А при их поступлении на счет нужно подтвердить назначение такого платежа от нерезидента. Таким образом, банк отслеживает факт возврата средств в страну.

Нововведения призваны уменьшить возможности вывода денег из России под видом предоставления займов иностранным лицам. Ведь зачастую такие займы изначально не предполагают возврата в Россию, и средства остаются за рубежом. Нередко займодатель и заемщик фактически связаны между собой в единое целое.

Но на практической жизни большинства россиян эти меры отразятся мало. Такие очень специфические операции ведутся, как правило, незначительной частью профессиональных финансистов. Они не являются распространенными в обыденной жизни, в отличие, например, от оплаты покупок с банковских счетов или карт внутри страны, от перевода средств между людьми с карты на карту и прочее.

Но что важно для всех: закон и инструкция препятствуют оттоку капитала из страны. А это в целом позитивно для российской финансовой системы. И в широком смысле, это плюс и для всех нас.

Качелям прописали правила

Все оборудование для детских площадок на улице и в помещении должно соответствовать четким правилам, которые начинают действовать с 17 ноября. Эти нормы не касаются лишь того, что было произведено до этой даты.

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Речь идет о техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".

В этом документе указаны требования к безопасности оборудования и покрытия, к проектированию, производству, монтажу, эксплуатации, хранению, перевозке и даже утилизации. Например, конструкция оборудования может предусматривать беспрепятственный доступ на игровую площадку детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания там. Есть свои требования к материалам, которые не должны быть токсичными и пожароопасными.

Спортивное питание и телефоны станут безопаснее

С 18 ноября начинает действовать новое правило оформления на таможне электротоваров и продуктов спортивного и лечебного питания. Они должны соответствовать всем нормам и техническим регламентам Евразийского экономического союза.

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Первый техрегламент касается ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Это холодильники, кофеварки, стиральные машины, утюги, телевизоры, компьютеры, телефоны, электролампы и другие. Второй - контролирует безопасность диетического лечебного и профилактического питания.

Импортеры теперь должны предъявлять свидетельства о госрегистрации товаров или сведения о ней в едином реестре. В противном случае - поставки будут остановлены.

Что касается продуктов питания, то там есть товары для спортсменов, например, белковые и углеводные смеси, витаминно-минеральные комплексы. Есть раздел для беременных женщин и кормящих матерей, по детскому питанию: молоко, каши, сыр, творог и прочее.

Все эти нормы вводят Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 N 166 и N 167.

Каникулы по договору

Министерство просвещения утвердило примерные формы договора, которые родители смогут заключать с организациями, принимающими их детей на отдых.

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Приказ ведомства об этом от 23.08.2018 N 6 вступает в силу 5 ноября.

Есть в договоре, например, пункт о создании необходимых условий для соблюдения режима лечения, прописанного врачом. Это диета, прием лекарств или организация лечебного питания. Для этого в штате должен быть, например, врач-педиатр, организовано правильное хранение лекарственных препаратов и всего остального, что передадут для ребенка родители или опекуны.

У них тоже есть обязательства. Они должны обеспечить ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью, гигиеническими принадлежностями. И привести его без опозданий к месту сбора детей, отъезжающих на отдых. В договоре много и других пунктов - от оплаты за услуги до компенсации за ущерб, нанесенный имуществу.

Российским фильмам облегчили путь на кинофестивали

Сегодня пока нельзя показывать на кинофестивалях в России отечественные фильмы, на которые не получены прокатные удостоверения. И вот какая несправедливость: для иностранных картин такого ограничения нет. Со 2 ноября все изменится.

Произойдет это благодаря вступлению в силу Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

Этот документ разрешает показ на российских международных кинофестивалях фильмов без удостоверения. Страна происхождения значения не имеет.

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Но здесь тоже есть ограничения. Как уточняет Минкультуры на своем сайте, общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней при условии, что показ осуществляется не более двух раз.

Но даже при этих ограничениях - все равно сделан шаг вперед, поскольку конкурсные фильмы получили равные права.

Так, может быть, прокатные удостоверения вообще надо отменить, как предлагают некоторые эксперты и представители киноиндустрии? Отвечая на публикации в СМИ на эту тему, Минкультуры еще в августе объяснило свою позицию. Ведомство напомнило, что прокатное удостоверение, во-первых, защищает права правообладателя картины. Во-вторых, исключает трансляцию запрещенной информации. В-третьих, присваивает фильму возрастную категорию зрителя, чтобы маркировать ленту специальными знаками - "0+, 6+, 12+, 16+, 18+".

Что касается поправок, то они, по мнению Минкультуры, упрощают организацию и проведение международных кинофестивалей на территории России. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который продолжает либерализацию этого процесса.

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