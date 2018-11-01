Новости

Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 16:32
Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем 16:27
В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми 16:16
Форвард БК "Химки" посетил центр для бездомных людей 16:09
Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма 16:09
Ленфильм снимет под Калининградом приключенческое кино для подростков 16:08
ХХI Елисаветинско-Сергиевские чтения прошли в Кремле 16:08
На Ярославском направлении запустили онлайн продажу билетов 15:57
Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом 15:48
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе 15:47
Директор Театра на Малой Бронной заявил, что Страхова никто не бил 15:42
В Мурманске загорелось научное судно "Вильнюс" 15:39
Эмир Кустурица представил новую книгу 15:38
Ежедневно эфир "Матч ТВ" смотрят в среднем 7,7 миллиона человек 15:30
Лукашенко рассказал о ключевых вопросах саммита ОДКБ 15:28
Раненного при взрыве в Архангельске сотрудника ФСБ доставят в Москву 15:23
Арест Вышинскому продлили до 28 декабря 15:17
Хэллоуин в Японии станет платным 15:14
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни" 15:13
Мэттью Макконахи и Хью Грант сыграют в новом фильме Гая Ричи 15:10
В Дагестане пять человек пострадали при возгорании машины 15:08
Эксперт: При объявленных ценах Lada Xray Cross не выглядит фаворитом 15:07
Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота 15:07
Власти Москвы отменили строительство ТПУ "Строгино" 15:06
В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двоих полицейских 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 15:17
Рубрика: В мире

Арест Вышинскому продлили до 28 декабря

Текст: Александр Ленин
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Журналист и глава "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский останется под стражей как минимум до конца декабря. Такое решение принял суд в Херсоне.

"Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря", - рассказал адвокат подсудимого Андрей Доманский, которого цитирует РИА Новости. Ранее защитникам Вышинского было отказано в отводе следственного судьи Галины Радченко, которая рассматривала ходатайство прокуратуры о продлении ему ареста.

Захарова потребовала освободить Вышинского без всяких условий

Напомним, что Кирилл Вышинский был арестован 15 мая, после чего правоохранители провели обыски в его офисе.

Украинские власти обвиняют мужчину в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке страны. В данной связи ему грозит пятнадцатилетний срок тюремного заключения.

В начале июня Кирилл Вышинский попросил "правовой защиты" у российского президента Владимира Путина и заявил об отказе от украинского гражданства.

В мире экс-СССР Украина Российские журналисты на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины
Кандидатура Пашиняна на пост премьера Армении повторно отклонена парламентом
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"
В Уфе началась очная ставка подозреваемых в изнасиловании полицейского