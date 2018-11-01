Арест Вышинскому продлили до 28 декабря

Журналист и глава "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский останется под стражей как минимум до конца декабря. Такое решение принял суд в Херсоне.

"Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря", - рассказал адвокат подсудимого Андрей Доманский, которого цитирует РИА Новости. Ранее защитникам Вышинского было отказано в отводе следственного судьи Галины Радченко, которая рассматривала ходатайство прокуратуры о продлении ему ареста.

Напомним, что Кирилл Вышинский был арестован 15 мая, после чего правоохранители провели обыски в его офисе.

Украинские власти обвиняют мужчину в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке страны. В данной связи ему грозит пятнадцатилетний срок тюремного заключения.

В начале июня Кирилл Вышинский попросил "правовой защиты" у российского президента Владимира Путина и заявил об отказе от украинского гражданства.