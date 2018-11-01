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01.11.2018 08:52
Рубрика: Экономика

Bloomberg: США впервые обошли Россию по добыче нефти

Текст: Роман Маркелов

США в августе впервые опередили Россию по объемам добычи нефти, выйдя по этому показателю на первое место в мире, пишет агентство Bloomberg.

Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов

По данным ежемесячного отчета, опубликованного в среду Управлением энергетической информации США, объем производства нефти в стране вырос до рекордных 11,346 миллиона баррелей в день. По данным российского министерства энергетики, в августе РФ производила 11,21 миллиона баррелей в сутки.

Нефтяные компании увеличили добычу сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и других штатах в ответ на резкое увеличение стоимости сырья, отмечает агентство. Рекордного уровня достигло и производство в Мексиканском заливе, как и в Нью-Мексико.

Впрочем, США, скорее всего, потеряют первое место по добыче нефти, пишет Bloomberg. Россия в сентябре производила уже 11,37 миллиона баррелей в сутки, по итогам октября этот показатель может перевалить за 11,4 миллиона. Добыча растет также и в Саудовской Аравии для компенсации снижения производства в Венесуэле и покрытия поставок из Ирана из-за санкций против этой страны.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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