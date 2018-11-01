Британские СМИ назвали дату вступления на престол принца Чарльза

Издание The Daily Mirror опубликовало информацию о том, что Елизавета II собирается на пенсию. Она намерена передать престол своему старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу, через три года, сделав его наследным принцем-регентом при живой королеве.

Между тем на коронации ее величество дала обещание "служить Великобритании до самой смерти". После 95-летия Елизаветы она останется во главе королевства, но лишь формально. Отречения от трона не произойдет - принц Чарльз будет исполнять функции монарха до дня смерти матери и только после ее кончины станет королем. Елизавета II уже несколько лет не выезжает за границу, в таких поездках ее представляет принц Чарльз.

Напомним, Елизавета II является самым долгоправящим монархом за всю историю Британии, в 2015 году она поставила новый рекорд по продолжительности пребывания на троне, обойдя королеву Викторию. Также она является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира.

Принц Чарльз стал наследником в возрасте трех лет, а в 2018 году он отпразднует свое 70-летие.

Единственным в истории королевства регентом был Георг IV, который правил c 1810 по 1820 годы после того, как его отец Георг III оказался болен.