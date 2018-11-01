Британский министр назвал срок окончания переговоров по Brexit

Британское министерство по вопросам Brexit уточнило слова главы ведомства Доминика Рааба по поводу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Ранее парламентарии потребовали у министра отчитаться перед профильным комитетом об условиях сотрудничества между Лондоном и Брюсселем после Brexit. "Я буду рад ответить на вопросы комитета после того, как работа над сделкой с ЕС будет завершена. Я полагаю, что 21 ноября будет походящей датой", - заявил Рааб.

Журналисты интерпретировали данную информацию по-своему. В частности, телеканал Sky News сообщил, что сделка с ЕС будет достигнута в ближайшие три недели. В министерстве уточнили, что Рааб имел в виду только дату возможного выступления перед комитетом, сообщает ТАСС.

Отметим, что на прошлой неделе Мишель Барнье, главный на переговорах со стороны ЕС, заявил, что для достижения глобального соглашения понадобится больше времени. Это необходимо для "глубокой и вдумчивой" проработки всех деталей. После того, как соглашение будет достигнуто, его должны одобрить парламенты Великобритании и Евросоюза.