Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков впервые с середины сентября сыграет за основную команду "красно-белых". Полузащитник попал в стартовый состав москвичей на матч 1/8 финала Кубка России с махачкалинским "Анжи".

Глушаков был отправлен в дублирующий состав бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой. Сразу после отставки итальянца Денис вернулся в первую команду. Он вошел в заявку на игру с "Рубином" в чемпионате страны, но на поле так и не вышел.

Полностью стартовый состав спартаковцев на сегодняшний матч выглядит следующим образом: Артем Ребров, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Лоренсо Мельгарехо, Артем Тимофеев, Денис Глушаков, Роман Еременко, Александр Самедов, Александр Ломовицкий, Софьян Ханни.

В случае победы над "Анжи" москвичи в четвертьфинале примут "Урал".