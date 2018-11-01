В 1/8 финала Кубка России на стадионе в Тушине этим вечером встретятся московский "Спартак" и махачкалинский "Анжи".

О том, в каком состоянии находится сегодня "народная команда", лишний раз говорить не стоит. Каррера уволен после оглушительного провала матча с тульским "Арсеналом", болельщики конфликтуют с футболистами, клуб выступает из рук вон плохо и в Лиге Европы, и в РПЛ.

"Анжи" после сенсационной победы над "Зенитом" в чемпионате тоже звезд с неба не хватает - всего одно очко в трех последних турах.

Очевидно, нас ждет тяжелая борьба сегодня. Тем, пожалуй, интереснее.

Матч начнется в 20:00 мск.