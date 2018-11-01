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Рубрика: Культура

Подтверждена легенда об отрубленной голове сэра Уолтера Рэли

Текст: Денис Передельский
Фото: Universal History Archive/UIG via Getty Images Фото: Universal History Archive/UIG via Getty Images
Фото: Universal History Archive/UIG via Getty Images

В Англии в средневековой усадьбе на территории графства Суррей обнаружили бархатный мешок, в котором, вероятно, много лет хранилась голова легендарного сэра Уолтера Рэли.

Фото: depositphotos.com
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Находка была сделана на чердаке усадьбы Уэст-Хорсли-Плейс, которая принадлежала сыну Рэли. Об этом сообщает The Guardian. Предположительно, мешок хранился в доме с начала 1620-х годов, что является косвенным подтверждением знаменитой легенды.

Сэр Уолтер Рэли был фаворитом Елизаветы I. Считается, что именно он бросил под ноги королевы свой плащ, чтобы она смогла перейти через лужу. 29 октября 1618 года он был обезглавлен на Старом дворе у Вестминстерского дворца.

Рэли был казнен по указу короля Якова за измену. Известно, что его отрубленная голова была забальзамирована, помещена в красный мешок и передана вдове Элизабет.

По мнению историков, тело солдата, поэта, исследователя и придворного было похоронено в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. Однако сведения о его голове были противоречивыми.

Согласно одной из легенд леди Рэли хранила ее в красном бархатном мешке вплоть до самой своей смерти. Лишь через 29 лет после казни останки были воссоединены.

"Найденный в усадьбе мешок явно относится к тому периоду, - говорит соавтор исследования Марк Уоллис. - Его еще предстоит изучить, и пока сложно сказать, находилась внутри голова или нет. Однако это весьма вероятно, поскольку леди Рэли жила в этом доме".

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