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01.11.2018 14:17
Рубрика: Власть

Контрсанкции: Что будет с украинским капиталом и имуществом в России

Текст: Александра Воздвиженская
После введения Россией контрсанкций против украинских физических и юридических лиц их имущество и счета, скорее всего, останутся лежать в России мертвым грузом. Есть несколько способов, как владельцы собственности могут ею воспользоваться, но, скорее всего, даже эти варианты не дадут им возможность получить с этого прибыль.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специальные экономические меры против Украины были введены утром 1 ноября. Постановление правительства России "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений".

Всего документ затрагивает 322 физлица и 68 юрлиц. Среди них судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины, крупные предприниматели, чиновники администрации украинского президента и прочие. Их счета на территории России будут заморожены, так же как ценные бумаги и имущество. Вывести капитал из страны у них не получится. Причина введения контрсанкций - ограничения, которые накладывает на граждан России Украина из-за присоединения Крыма.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Правительство объявило о контрсанкциях в отношении Украины

Закон предусматривает возможность отмены применения специальных экономических мер президентом России, но только если украинская сторона отменит собственные санкции. Тогда имущество и денежные средства будут возвращены законным владельцам. Однако, когда речь идет о безналичных денежных средствах, "виртуальная" их блокировка очень условна, обращает внимание заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС "Амулекс" Юлия Галуева.

С замороженным имуществом же ничего нельзя сделать: ни сдать в аренду, чтобы получать доход, ни жить там, если речь идет о доме в собственности, но есть практика, когда такое имущество собственник передает в безвозмездное пользование, например, родственнику или другу. Он мог бы там проживать, если есть гарантия, что доход от этого собственник получать не будет, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Российская сторона, в свою очередь, тоже ничего с украинским имуществом и счетами сделать не может. Собственники могут в теории обратиться к России с предложением реализовать имущество - например, продать его, но разрешение на это вряд ли дадут. Здесь может быть исключение, если государство решит, что передача какого-либо имущества российскому юрлицу будет иметь важное значение, полагает Алексей Панич. При этом процедуру дарения имущества, возможно, будет осуществить проще, но тоже только в случае, если собственник докажет, что не получит от этого скрытый доход, говорит юрист.

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