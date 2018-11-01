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01.11.2018 12:16
Рубрика: Власть

Правительство объявило о контрсанкциях в отношении Украины

Текст: Роман Маркелов

Россия вводит специальные экономические меры в отношении ряда граждан и компаний Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте правительства. Новые меры вступают в силу с 1 ноября.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Санкции предусматривают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Контрмеры распространятся на 322 физлица и 68 компаний. Подчеркивается, что постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юрлиц со стороны Украины, а также на нормализацию двусторонних отношений.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В справке на сайте кабмина указывается, что среди лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины восьмого созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти страны и крупных украинских компаний, юрлица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

Российское правительство оставило за собой право отмены вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, которые страна вводила в отношении российских граждан и юрлиц, уточняется в справке.

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Из постановления следует, что Минпромторг и Минэкономразвития России должны будут обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния на работу российских компаний от новых санкций. При этом отдельные операции для попавших под ограничения украинских компаний могут быть разрешены временными решениями российского правительства. Минфин РФ назначен ответственным органом по направлению в кабмин предложений о предоставлении подобных временных разрешений.

Постановление правительства о контрсанкциях конкретизирует указ президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении Украины, подписанный в конце октября. Кабмину тогда было поручено определить адресатов этих санкций.

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Украина вводила санкции против России после обострения отношений между странами с 2014 года несколькими волнами. С этого времени под них попали более тысячи российских физлиц и около пятисот компаний. Украина также находится в списке стран, против которых РФ вводила "продовольственное эмбарго".

Как ранее писала "Российская газета", товарооборот между РФ и Украиной с 2013 года в стоимостном выражении упал более чем в четыре раза, за вычетом эффекта девальвации - в два раза. Однако в 2017 году товарооборот начал расти: по данным Федеральной таможенной службы РФ, он составил почти 12,86 миллиарда долларов (на 25 процентов выше, чем в 2016 году).

В 2017 году Украина поставила в Россию товаров почти на пять миллиардов долларов, импорт российских товаров в страну достигал почти восьми миллиардов долларов (рост также около 25 процентов). Товарооборот увеличивался и в 2018 году.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Отношения России и Украины Санкции и антисанкции
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