В Индонезии обнаружены мегалитические статуи

В Индонезии археологи при раскопках на острове Новая Гвинея обнаружили две статуи и множество артефактов возрастом примерно 3800 лет.

Об открытии сообщило агентство Antara News. Оно было совершено на острове Новая Гвинея на склонах горы Сробу в провинции Папуа недалеко от города Джаяпура. Археологи прибыли на место по сигналу местных жителей, которые обнаружили человеческие скелеты.

Выяснилось, что это останки погибших японских солдат. При раскопках были обнаружены более древние культурные слои. В результате археологи нашли две мегалитические каменные статуи. Высота каждой из них составляет один метр, масса - 50 и 60 кг. Возраст оценивается примерно в 3800 лет.

Первоначально их классифицировали как изделия полинезийского стиля. Однако при более тщательном изучении исследователи нашли отличия. На данный момент находки названы мегалитическими статуями Сробу Папуа.

"Удивительно, но мы обнаружили и другие культурные объекты, такие как фрагменты керамики, каменные топоры и инструменты, обработанные раковины моллюсков, - говорит глава исследовательской миссии Идже Джами. - Считаю, что это один из самых важных археологических объектов в Папуа".