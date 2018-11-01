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01.11.2018 11:59
Рубрика: Культура

В Индонезии обнаружены мегалитические статуи

Текст: Денис Передельский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Индонезии археологи при раскопках на острове Новая Гвинея обнаружили две статуи и множество артефактов возрастом примерно 3800 лет.

Об открытии сообщило агентство Antara News. Оно было совершено на острове Новая Гвинея на склонах горы Сробу в провинции Папуа недалеко от города Джаяпура. Археологи прибыли на место по сигналу местных жителей, которые обнаружили человеческие скелеты.

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Выяснилось, что это останки погибших японских солдат. При раскопках были обнаружены более древние культурные слои. В результате археологи нашли две мегалитические каменные статуи. Высота каждой из них составляет один метр, масса - 50 и 60 кг. Возраст оценивается примерно в 3800 лет.

Первоначально их классифицировали как изделия полинезийского стиля. Однако при более тщательном изучении исследователи нашли отличия. На данный момент находки названы мегалитическими статуями Сробу Папуа.

"Удивительно, но мы обнаружили и другие культурные объекты, такие как фрагменты керамики, каменные топоры и инструменты, обработанные раковины моллюсков, - говорит глава исследовательской миссии Идже Джами. - Считаю, что это один из самых важных археологических объектов в Папуа".

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