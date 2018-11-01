Минск и Астана будут развивать сотрудничество в инновационной сфере

"Взглядом в будущее" назвал протокол о создании подкомиссии в инновационной сфере спикер Совета Республики белорусского парламента Михаил Мясникович. Подпись под документом он поставил 1 ноября вместе со своим коллегой - председателем Сената казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаевым, сообщает БЕЛТА.

Официальный визит парламентариев в Беларусь Мясникович считает "знаковым событием в межпарламентских отношениях", подчеркнув, что в Минске Казахстан всегда воспринимают как "стратегического партнера". Спикер напомнил, что обе страны очень тесно работают и в рамках двусторонних отношений, и на международных площадках, и, безусловно, задают "в определенной степени тон в Евразийском экономическом союзе".

Касаясь эффективности законодательной ветви власти, белорусский сенатор выразил убеждение в том, что "парламентские инструменты должны быть востребованы в полном объеме для того, чтобы активно содействовать и экономическому сотрудничеству двух стран". По его словам, традиционные отрасли и базисные предприятия развиваются, но нужен прорыв. Здесь упор нужно сделать на развитие наукоемких производств, где создается высокая добавленная стоимость за счет интеллектуальных компонентов.

Мясникович, в этой связи, с оптимизмом отметил, что "на это настроены и парламентские подкомиссии". По его словам, уже в этом году будут сформированы их персональные составы, чтобы активно включиться в работу. "Не подменяя правительство, а оказывая содействие через совершенствование законодательства и, безусловно, новых инициатив, которых очень много и у Беларуси, и у Казахстана", - пояснил председатель верхней палаты.

Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, высоко оценил успехи РБ в инновационной сфере, подчеркнув, что этот опыт интересен Казахстану. "Мы видим свою задачу в том, чтобы стимулировать как правительство, так и другие организации, включая неправительственные, к тесному взаимодействию. Экономика РБ развивается устойчивыми темпами, и Казахстан заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, изучать этот опыт, а с другой - взаимодействовать в этой сфере", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между странами активно развивается. Он напомнил, что главами обеих стран Содружества "поставлена задача довести товарооборот до $1 млрд, что вполне достижимо. А задача парламентов, включая верхние палаты, состоит в том, чтобы стимулировать деятельность исполнительных органов. Мы получили огромное удовольствие, находясь на братской белорусской земле", - резюмировал парламентарий.